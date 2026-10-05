В Волгограде на границе Советского и Ворошиловского районов Росприроднадзор обнаружил гигантскую свалку строительных отходов. Она расположилась на территории между микрорайоном Тулака и бывшей промзоной консервного завода.

- В рамках проверки специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области произведен отбор проб размещенных на почве отходов, а также площадные измерения. Общая площадь загрязненной территории составила 1851 кв. метров, объем сброшенных отходов 4842 куб. метров, - утончили в пресс-службе Росприроднадзора.

Отметим, как ранее сообщала редакция, владельцем участка выступает компания «Стройград». Размер вреда, причинённый почвам экспертами, оценён в 166 млн рублей. В настоящее время в надзорном ведомстве обратились к коммерсантам с просьбой компенсировать ущерб в добровольном порядке.

Фото: Росприроднадзор