Андрей Бочаров поздравил ветерана Евгения Рогова с 102-летием





5 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров от имени всех жителей региона поздравил с днём рождения ветерана Великой Отечественной войны Евгения Рогова. Сегодня фронтовику исполнилось 102 года.

Руководитель пожелал Евгению Федоровичу крепкого здоровья, бодрости духа и высказал слова благодарности за вклад в Великую Победу и помощь в воспитании подрастающего поколения.

Отметим, Евгений Рогов — участник Сталинградской битвы. Ветеран имеет статус Почётного гражданина Волгограда и Волгоградской области. За проявленный в боях героизм награждён орденами Отечественной войны I степени, Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими наградами.

Фото: администрация Волгоградской области