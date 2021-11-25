Политика

В администрации Волгоградской области сменился председатель комитета

Политика 25.11.2021 09:23
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25.11.2021 09:23


Председателем комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области назначен Эдуард Давыдовский. Как сообщили в администрации региона, до назначения кандидатура была утверждена на заседании Президиума регионального политсовета партии "Единая Россия", а также профильными комитетами областной думы.
До назначения на эту должность Эдуард Давыдовский возглавлял Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова.
Напомним, что место председателя обкомказачества стало вакантным после увольнения руководителя ведомства Леонида Титова. Своей должности лишился и заместитель председателя комитета Олег Степанников.  

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