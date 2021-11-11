Политика

Уволен председатель облкомказачества Волгоградской области

Политика 11.11.2021 16:43
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11.11.2021 16:43


Председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Леонид Титов освобожден от должности. Временно исполнять его обязанности будет начальник отдела профилактики экстремизма и реализации государственной национальной политики облкомказачества Алексей Бахтуров, сообщает ИА «Высота 102». По данным информагентства, причиной отставки стали накопившиеся у руководства региона нарекания и многочисленные вопросы к работе Титова.

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