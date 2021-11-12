Экс-кандидат в губернаторы Волгоградской области станет председателем облкомказачества

Общество 12.11.2021 16:43
0
12.11.2021 16:43
Атаманы казачьих округов одобрили кандидатуру Эдуарда Давыдовского на должность председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". На протяжении восьми лет Давыдовский в звании полковника занимает должность директора казачьего кадетского корпуса им. К.И. Недорубова.
Встречу атаманов пяти окружных обществ «Всевеликого войска Донского» проводил первый заместитель атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», сенатор Николай Семисотов. В совещании также участвовали вице-губернатор Геннадий Шевцов и члены региональной Общественной палаты.
«Это впервые, когда губернатор обратился к атаманам с просьбой рассмотреть кандидатуру председателя комитета по делам национальностей и казачества. Давыдовский Эдуард Францевич имеет большой опыт, в Волгоградской области он проживает достаточно давно, знает тему казачества, знает территорию региона, знает проблематику всех наших пяти округов, – прокомментировал Семисотов. – Были поставлены цели, которые мы перед ним в перспективе наметили».
Напомним, по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова руководители на ключевые посты в регионе назначаются только после согласования с общественниками и «Единой Россией». Совет атаманов впервые согласовывал кандидатуру председателя облкомказачества.
Эдуард Давыдовский уже имел политический опыт: в 2015-2019 годах он был депутатом Волгоградской облдумы, в 2019 году участвовал в выборах губернатора Волгоградской области как кандидат от Партии пенсионеров. За месяц до голосования он покинул предвыборную гонку, чтобы «уступить дорогу лидеру». «Во время моих встреч с избирателями, многие люди открыто говорили, кого они будут поддерживать на предстоящих выборах. Кто их кандидат номер один. Абсолютное большинство людей говорили, что голосовать будут за действующего губернатора Волгоградской области – Андрея Ивановича Бочарова. Я человек военный, прямой. И привык всегда объективно оценивать ситуацию», – сказал тогда Давыдовский.
Реклама
Космические счета за отопление пришли жильцам скованной морозом двухэтажки в Волгограде12.11.2021 19:23
Общество 12.11.2021 19:23
Назначен новый руководитель районного отдела МВД в Волгоградской области12.11.2021 17:14
Общество 12.11.2021 17:14
Утомленным пандемией волгоградцам не терпится выйти на лёд12.11.2021 16:11
Общество 12.11.2021 16:11
На севере Волгоградской области введен карантин из-за зараженного АЧС кабана12.11.2021 15:34
Общество 12.11.2021 15:34
Танцующий мост в Волгограде отремонтируют за 110 миллионов12.11.2021 13:40
Общество 12.11.2021 13:40
Волгоградский губернатор похвалил Алексеевский район за поголовную вакцинацию12.11.2021 13:32
Общество 12.11.2021 13:32
Международный онлайн-форум «Диалог на Волге» объединил 20 тысяч человек из 19 стран мира12.11.2021 12:30
Общество 12.11.2021 12:30
Первое в регионе школьное кафе представляет Волгоград на Всероссийском конкурсе12.11.2021 12:09
Общество 12.11.2021 12:09
В Волгоградской области проведут проверку после смерти привитого экс-начальника полиции12.11.2021 10:56
Общество 12.11.2021 10:56
Районы Волгоградской области просят кредиты из-за дефицита бюджета12.11.2021 09:31
Общество 12.11.2021 09:31
Полсотни памятников отремонтируют в Волгоградской области в 2022 году12.11.2021 07:32
Общество 12.11.2021 07:32
«Главное – помочь людям»: в Росимуществе решили многолетнюю проблему с землей для многодетных под Волгоградом11.11.2021 19:39
Общество 11.11.2021 19:39
В Волгограде нерадивую УК лишили источников дохода11.11.2021 15:37
Общество 11.11.2021 15:37
В Волгограде пересчитали деревья на первой послевоенной улице11.11.2021 13:25
Общество 11.11.2021 13:25
Старую трехэтажку в Волгограде признали опасной для людей11.11.2021 11:35
Общество 11.11.2021 11:35
Реклама