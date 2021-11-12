Общество

Экс-кандидат в губернаторы Волгоградской области станет председателем облкомказачества

Общество 12.11.2021 16:43
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12.11.2021 16:43


Атаманы казачьих округов одобрили кандидатуру Эдуарда Давыдовского на должность председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". На протяжении восьми лет Давыдовский в звании полковника занимает должность директора казачьего кадетского корпуса им. К.И. Недорубова.
Встречу атаманов пяти окружных обществ «Всевеликого войска Донского» проводил первый заместитель атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», сенатор Николай Семисотов. В совещании также участвовали вице-губернатор Геннадий Шевцов и члены региональной Общественной палаты.
«Это впервые, когда губернатор обратился к атаманам с просьбой рассмотреть кандидатуру председателя комитета по делам национальностей и казачества. Давыдовский Эдуард Францевич имеет большой опыт, в Волгоградской области он проживает достаточно давно, знает тему казачества, знает территорию региона, знает проблематику всех наших пяти округов, – прокомментировал Семисотов. – Были поставлены цели, которые мы перед ним в перспективе наметили».
Напомним, по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова руководители на ключевые посты в регионе назначаются только после согласования с общественниками и «Единой Россией». Совет атаманов впервые согласовывал кандидатуру председателя облкомказачества.
Эдуард Давыдовский уже имел политический опыт: в 2015-2019 годах он был депутатом Волгоградской облдумы, в 2019 году участвовал в выборах губернатора Волгоградской области как кандидат от Партии пенсионеров. За месяц до голосования он покинул предвыборную гонку, чтобы «уступить дорогу лидеру». «Во время моих встреч с избирателями, многие люди открыто говорили, кого они будут поддерживать на предстоящих выборах. Кто их кандидат номер один. Абсолютное большинство людей говорили, что голосовать будут за действующего губернатора Волгоградской области – Андрея Ивановича Бочарова. Я человек военный, прямой. И привык всегда объективно оценивать ситуацию», – сказал тогда Давыдовский.

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