Экс-главный тренер волгоградского «Ротора»: «Эта лодка давно затонула»





Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич резко выразился в адрес руководства клуба после отставки Дмитрия Хохлова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Sport24.ru, он заявил, что «те люди, которые руководят клубом и находятся возле него, не работают на созидание, не настроены что-то создавать». Он посочувствовал Дмитрию Хохлову, который мог столкнуться с такими же проблемами, что и он сам в свое время, и выразил ему поддержку. Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» считает, что главная проблема клуба заключается в смене 90% состава каждые полгода. «Нет четкого плана развития клуба и стратегии, значит, это кому-то просто выгодно. Самое негативное, что такое происходит с командой, у которой есть замечательные болельщики, отличный стадион, хорошие условия для тренировок. Но, к сожалению, все идет только вниз и эта лодка уже давно затонула», — сказал Хацкевич в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.