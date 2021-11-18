Экс-главный тренер волгоградского «Ротора»: «Эта лодка давно затонула»

Спорт 18.11.2021 19:24
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18.11.2021 19:24
Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич резко выразился в адрес руководства клуба после отставки Дмитрия Хохлова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Sport24.ru, он заявил, что «те люди, которые руководят клубом и находятся возле него, не работают на созидание, не настроены что-то создавать». Он посочувствовал Дмитрию Хохлову, который мог столкнуться с такими же проблемами, что и он сам в свое время, и выразил ему поддержку. Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» считает, что главная проблема клуба заключается в смене 90% состава каждые полгода. «Нет четкого плана развития клуба и стратегии, значит, это кому-то просто выгодно. Самое негативное, что такое происходит с командой, у которой есть замечательные болельщики, отличный стадион, хорошие условия для тренировок. Но, к сожалению, все идет только вниз и эта лодка уже давно затонула», — сказал Хацкевич в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.Напомним, сегодня стало известно об отставке главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова. Команда после вчерашнего проигрыша «Металлургу» из Липецка опустилась на 16-е место. По сведениям информагентства, в клубе грядут и другие кадровые перемены. Ранее сообщалось о возможном увольнении гендиректора «Ротора» Андрея Рекечинского и спортивного директора Эдуарда Панасюка.
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