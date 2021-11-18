Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора»

Спорт 18.11.2021 15:37
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18.11.2021 15:37
Эту новость сообщили ИА «Высота 102» в клубе «Ротор». Сотрудничество прекращено по соглашению сторон. Исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Жданов, тренер "Ротора-2".
Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», это не последняя отставка, которая ожидается в клубе.
Напомним, ИА «Высота 102» со ссылкой на Матч ТВ сообщало о предстоящих кадровых переменах в «Роторе». В частности, отставки прочили Дмитрию Хохлову, а также генеральному и спортивному директорам клуба – Андрею Рекечинскому и Эдуарду Панасюку.
«Ротор» в настоящее время находится на 16-ом месте в турнирной таблице ФНЛ. Накануне он проиграл аутсайдеру лиги - «Металлургу» из Липецка. На матче фанаты скандировали призывы отправить в отставку руководство клуба.
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