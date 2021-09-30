Вандалы сорвали подвесные качели в обновленном парке Волгограда





Неизвестные лица повредили подвесные качели на перголе в парке "50 лет Октября" в Кировском районе Волгограда, где проводятся работы по благоустройству. Как сообщили в мэрии, согласно проектно-сметной документации, крепления качелей выполнены из оцинкованной стали и способны выдержать вес до 150 кг.

До полного завершения благоустройства парка и ввода в эксплуатацию малых архитектурных форм специалисты компании-исполнителя огородили перголу с качелями запрещающими лентами, но это не помогло.

Сорванные качели обнаружили сотрудники МБУ "ЖКХ Кировского района Волгограда". О данном факте они сообщили подрядной организации, которая занималась установкой объекта в рамках контракта. После выявления поломки крепления подвесного объекта специалисты компании-исполнителя оперативно произвели ремонт конструкции. Администрация Кировского района призывает волгоградцев бережно относиться к обновляемой парковой зоне, благоустройство которой еще не завершено и не введено в эксплуатацию. В целях безопасности отдыхающих и сохранности муниципального имущества на объекте ведутся работы по установке камер видеонаблюдения.

К сожалению, данный акт вандализма - не единственный, который за последний месяц зафиксирован на обновляемых территориях. Так, в начале осени неизвестные горожане выкопали девять кустарников бирючины и кизильника на бульварной зоне проспекта им. Жукова Дзержинского района. В других районах службы не раз фиксировали факты пропажи цветов в клумбах. Ранее на площади Павших борцов, на пересечении улиц Мира и Комсомольской, а также вдоль бульварной зоны по пр. Ленина неизвестные лица выкопали петуньи из кашпо.

Немалый урон вандалы нанесли в парковых зонах еще в трех районах города. Так, в сентябре они сорвали качели на Центральной набережной. В конце августа в парке Аттракционов Тракторозаводского района было зафиксировано локальное возгорание напольного покрытия сцены, где проходят главные районные мероприятия и праздники. А в Ворошиловском районе в сквере Саши Филиппова местные жители сломали детский аттракцион с прокатом мини - катеров и лодочек.



