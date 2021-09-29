В Волгоград за смерть ребенка в страшном ДТП судят его мать

Расследования 29.09.2021 15:51
0
29.09.2021 15:51
До 5 лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Волгограда, которая с недельным стажем вождения столкнулась с грузовиком и угробила 6-летнего сына. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, женщина обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Краснооктябрьский районный суд.
ДТП произошло 17 июля текущего года на Третьей продольной магистрали. Обвиняемая, управляя автомобилем Chevrolet в нарушение ПДД начала выполнять маневр разворота и не уступила дорогу грузовику. Он на полном ходу врезался в правый бок легковушки и смял ее. Погиб 6-летний сын женщины. Детское автокресло с ребенком стояло на переднем пассажирском сиденье. Свою вину женщина признала в полном объеме.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Реклама
Волгоградский «Ротор» вничью сыграл с «Краснодаром-2»29.09.2021 17:55
Расследования 29.09.2021 17:55
В Волгоградской области заведующая детским садом попалась на "мертвой душе"29.09.2021 11:53
Расследования 29.09.2021 11:53
Суд вынес приговор поджигателю рекламного баннера в Волгоградской области28.09.2021 16:11
Расследования 28.09.2021 16:11
Росприроднадзор проверит горпитомник Волгограда после скандала с захоронением собак28.09.2021 15:16
Расследования 28.09.2021 15:16
Волгоградский облсуд смягчил наказание за смерть роженицы врачам перинатального центра27.09.2021 15:15
Расследования 27.09.2021 15:15
Уголовное дело о кровавой аварии у морга в Волгограде дошло до суда27.09.2021 13:10
Расследования 27.09.2021 13:10
Владелица «однушки» под Волгоградом прописала у себя 11 иностранцев26.09.2021 11:44
Расследования 26.09.2021 11:44
В Волгоградской области арестовали селянина за поджог родной сестры25.09.2021 16:04
Расследования 25.09.2021 16:04
Под Волгоградом ищут подозреваемого в краже денег из банкомата (ВИДЕО)25.09.2021 11:24
Расследования 25.09.2021 11:24
СК озвучил причины смерти начальника отдела Роспотребнадзора в Волгоградской области24.09.2021 14:59
Расследования 24.09.2021 14:59
Вандалы сломали 118 электросамокатов в Волгограде24.09.2021 11:50
Расследования 24.09.2021 11:50
Волгоградское УФАС вычислило подозрительный автосалон по "сказочной" рекламе24.09.2021 11:08
Расследования 24.09.2021 11:08
В Волгограде суд отправил в колонию пятерых последователей Свидетелей Иеговы23.09.2021 16:24
Расследования 23.09.2021 16:24
От удара током скончался работник завода в Волгограде21.09.2021 16:19
Расследования 21.09.2021 16:19
Владелец лодочной станции не смог оспорить приговор за гибель 11 человек на Волге в Волгограде21.09.2021 11:15
Расследования 21.09.2021 11:15
Реклама