Общественная организация Волгоградской области оштрафована за пищевое отравление детей в августе 2025 года в лагере «Чайка» в хуторе Заяр Среднеахтубинского района.

По информации арбитражного суда Волгоградской области, в рамках эпидемиологического расследования, проведенного управлением Роспотребнадзора, были взяты пробы и смывы пищевых продуктов, готовых кулинарных изделий, воды в бассейне и в системе водоснабжения. По результатам исследований сыра полутвердого «Российский» изготовителя ООО «Брасовские Сыры» было установлено, что пробы по микробиологическому показателю бактерии группы кишечных палочек не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».