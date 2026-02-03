



В Красноармейском районе Волгограда полиция задержала наркодилеров, перевозивших особо крупную партию опасных веществ. Транспортировкой галлюциногенов на «Жигулях» занималась семейная пара местных жителей.

- Волгоградцы через теневой сегмент интернета приобрели наркотические средства с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом через тайники с закладками, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Преступная деятельность четы вскрылась во время осмотра багажника транспортного средства, на котором передвигались подозреваемые. Здесь правоохранители нашли 1 кг N-метилэфедрона. Этого количества хватило, чтобы расфасовать около 10 тыс. доз.

Отметим, по данным полиции, в отношении волгоградцев возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Семейной паре грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области