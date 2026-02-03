



ГБУ «Волгоградавтодор» потребовало от исполнителя госконтракта устранить дефекты в работе светофорных объектов в регионе. По информации арбитражного суда Волгоградской области, в апреле 2025 года учреждение заключило контракт с ООО «Технологии Безопасности» на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Однако в ходе выездных проверок заказчик выявил некорректную работу светофорных объектов и световой индикации на автомобильных дорогах«Калининск – Жирновск-Котово-Камышин» в Жирновском районе; «Котельниково-Выпасной» в Котельниковском районе; «Новониколаевский – Урюпинск-Нехаево-Краснополье- Манино» в Урюпинском районе и «Палласовка - Кайсацкое» к п. Новостройка в Палассовском районе.



Согласно условий договора, указанные дефекты подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств. В исковом заявлении подчеркивается, что подрядчик должен наладить работу оборудования в течение семи дней. Предварительное судебное заседание назначено на 5 марта 2026 года.





