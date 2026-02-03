



В управлении Роспотребнадзора Волгоградской области отчитались о проведении проверки по жалобам жителей Фролово на выбросы Донского электрометаллургического завода. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, фактов загрязнения воздуха ведомство не зафиксировало.

- Точки отбора проб расположены на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам: ул. Рабочая, 67, ул. Хлеборобная, 64, Загородный проезд, 16. Результаты лабораторных исследований соответствуют установленным гигиеническим нормативам, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21, - говорится в ответе ведомства.

В документе также подчеркивается, что в связи с соответствием результатов лабораторных исследований гигиеническим нормативам в настоящее время отсутствуют основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Ответ РПН уже вызвал возмущение жителей Фролово. Пользователи соцсетей предположили, что пробы воздуха брали при неработающем предприятии, на выбросы которого жители жалуются уже не первый год,

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что ООО «ДЭМЗ» не исполнило предписание Росприроднадзора об устранении выявленных в ходе проверки нарушений требований природоохранного законодательства. В частности, предприятие работало при отсутствии комплексного экологического разрешения. Были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства при эксплуатации газоочистного оборудования, а также отсутствовал план мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу. За не исполнение предписания предприятию грозит административная ответственность.