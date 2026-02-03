Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
В РПН признали чистым воздух после жалоб жителей Фролово на чадящий завод

Общество 03.02.2026 18:45
03.02.2026 18:45


В управлении Роспотребнадзора Волгоградской области отчитались о проведении проверки по жалобам жителей Фролово на выбросы Донского электрометаллургического завода. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, фактов загрязнения воздуха ведомство не зафиксировало. 

- Точки отбора проб расположены на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам: ул. Рабочая, 67, ул. Хлеборобная, 64, Загородный проезд, 16. Результаты лабораторных исследований  соответствуют установленным гигиеническим нормативам, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21, - говорится в ответе ведомства. 

В документе также подчеркивается, что в связи с соответствием результатов лабораторных исследований гигиеническим нормативам в настоящее время отсутствуют основания для проведения контрольно-надзорных мероприятий. 

Ответ РПН уже вызвал возмущение жителей Фролово. Пользователи соцсетей предположили, что пробы воздуха брали при неработающем предприятии, на выбросы которого жители жалуются уже не первый год,

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что ООО «ДЭМЗ» не исполнило предписание Росприроднадзора об устранении выявленных в ходе проверки нарушений требований природоохранного законодательства. В частности, предприятие работало при отсутствии комплексного экологического разрешения. Были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства при эксплуатации газоочистного оборудования, а также отсутствовал план мероприятий по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу. За не исполнение предписания предприятию грозит административная ответственность. 

Фото https://vk.com/officialfrolovo_new 

20:39
В больницу №16 на юге Волгограда вернули холодную водуСмотреть фотографии
20:19
Снегопады на Юге России: ростовчане толкали автобусы и шли пешком, волгоградцы откапывались утромСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
Пострадавшего в ДТП с поездом в Волгоградской области мужчину выхаживают врачиСмотреть фотографии
19:30
Волгоградские чиновники судятся с подрядчиком из-за бракованных светофоровСмотреть фотографии
19:16
«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:45
В РПН признали чистым воздух после жалоб жителей Фролово на чадящий заводСмотреть фотографии
18:44
Лагерь «Чайка» под Волгоградом оштрафовали за вспышку кишечной инфекцииСмотреть фотографии
17:56
МЧС России предупредило волгоградцев о 35-градусных морозахСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде задержали наркодилеров с оптовой партией галлюциногеновСмотреть фотографии
17:34
Под Волгоградом ревнивый экс-супруг отсидит 6 лет за нападение на таксистаСмотреть фотографии
17:05
АвтоУСН: волгоградцам рассказали о преимуществах нового налогового режимаСмотреть фотографии
17:01
Количество звонков от мошенников снизилось в Волгограде и областиСмотреть фотографии
16:32
Трое из 29 пропавших жителей Волгоградской области погиблиСмотреть фотографии
16:26
«Альянс Баскет» примет турнир «Победа в Сталинградской битве»Смотреть фотографии
16:22
«Опять Бастрыкина просить?»: в Волгограде после потопа обледенела общагаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
Шестерых участников СВО из Волгоградской области посмертно наградилиСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде коммунальщики откопали из под снега 3,5 тыс. дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
В Волгограде ликвидировали гигантскую свалку на Лысой гореСмотреть фотографии
15:18
Волгоградские пенсионеры пострадали от юных курьеров аферистов из Кемерово и ЛипецкаСмотреть фотографии
15:16
Волгоградским депутатам разрешат не отчитываться ежегодно о доходахСмотреть фотографии
15:16
Волгоградцев обяжут заменить иностранные вывески с 1 мартаСмотреть фотографии
14:19
Волгоградские энергетики продолжают спасать районы от блэкаутаСмотреть фотографии
13:43
«Окажемся под сибирским антициклоном»: метеоролог рассказал волгоградцам, что ждать от февральской погодыСмотреть фотографии
13:35
Андрей Бочаров обсудил с художниками студии Грекова мемориал бойцам СВОСмотреть фотографии
12:42
Последний художник киноафиш в России из Камышина ушел из профессииСмотреть фотографии
12:29
«Аэрофлот» взыскал с дебошира ущерб за задержку рейса Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
12:03
Поджигателю военкомата в Урюпинске накинули год «строгача» за оправдание терроризмаСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области за ночь выпало 60% месячной нормы осадковСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом появится патриотический музей в вагонах электричкиСмотреть фотографии
11:27
Волгоградские легкоатлетки вошли в число призёров первенства РоссииСмотреть фотографии
 