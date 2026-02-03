



Жирновский районный суд Волгоградской области признал виновным местного жителя, который напал на таксиста с ножом. Как уточнили в пресс-службе районного суда, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения приревновал свою бывшую супругу к водителю.

Установлено, что инцидент произошел 5 октября прошлого года, когда женщина приехала на такси к бывшему мужу, чтобы забрать вещи для последующего переезда. Увидев за рулем автомобиля мужчину, обвиняемый схватил кухонный нож вышел из дома и напал на водителя.

В результате двух ударов потерпевший получил телесные повреждения в виде непроникающей колото-резаной раны грудной клетки слева и колото-резаной раны правого предплечья. Впоследствии, раненый водитель обратился в ГУЗ «Жирновская ЦРБ», где ему оказали своевременную медицинскую помощь.

Подсудимый свою вину признал частично. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.