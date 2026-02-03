МЧС России предупредило волгоградцев о 35-градусных морозах





3 февраля МЧС России опубликовало экстренное предупреждение для Волгоградской области. По данным спасателей, в течение двух суток на территории региона ожидаются экстремальные заморозки.

- Во второй половине ночи и утром 04.02.2026 г., ночью и утром 05-06.02.2026 на территории Волгоградской области ожидается сильный мороз -35˚С, - говорится в оповещении.

Специалисты рекомендуют жителям при использовании отопительных приборов соблюдать технику пожарной безопасности и не оставлять устройства без присмотра. При необходимости выйти на улицу волгоградцам советуют одеваться многослойно, отдавая предпочтение тёплым шерстяным вещам.

Отметим, по данным Гидрометцентра, прогнозируемая температура на 10-15 градусов ниже нормы. Из-за непогоды на территории региона вплоть до 7:00 7 декабря будет действовать предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.

Фото из архива ИА «Высота 102»