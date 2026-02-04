В Волгоградской области отменили четырёхчасовую опасность по БПЛА





4 февраля «Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» приступила к рассылке сообщений об отмене беспилотной опасности. Оповещения начали поступать на телефоны жителей и гостей региона с 05:06.

По данным специалистов, волгоградцы теперь могут без опаски находиться на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, беспилотная опасность была объявлена в Волгоградской области в 00:38 и в общей сложности продлилась более 4 часов. По данным мониторинговых каналов, ожидалось вхождение вражеских беспилотников в воздушное пространство региона с ростовского направления.

