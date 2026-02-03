



Южные регионы России 2 февраля оказались во власти снежной стихии. Наиболее обильные снегопады приняли Волгоград и Ростов-на-Дону. Как жители этих двух городов справлялись с последствиями, – в материале ИА «Высота 102».

Ростов-на-Дону 2 февраля погрузился в транспортный хаос после сильного снегопада, о котором власти предупреждали заранее. Несмотря на предупреждение губернатора Юрия Слюсаря о возможных 20 сантиметрах снега, к вечеру город оказался парализован – к концу дня дороги оказались засыпаны, а техника, по словам очевидцев, часто стояла без дела.

Как сообщают ростовские СМИ, в Сети к утру 3 февраля появились видео, где пассажиры сами выходили и толкали общественный транспорт. Участки на Будённовском и Богатяновском спусках стали непреодолимым препятствием для многих машин. А с учетом того, что цены на поездки в приложениях выросли в разы, многие жители Ростова выбирали единственный верный способ — добираться с работы домой пешком.

– Я вообще пошла пешком домой, так оказалось быстрее, чем ждать транспорт. Местами гора снега, местами – лёд под снегом. Дошла чудом, – поделилась ростовчанка Мариана.

– Мы с трудом сели в автобус, он весь переполнен. Едем и видим из окна технику, которая не работает, а стоит просто, – цитируют СМИ другую жительницу донской столицы Анастасию.





В целом жители Ростова поставили по итогам испытания коммунальщикам твердую двойку. Ситуация показала, что, несмотря на штормовое предупреждение, городские службы не справились с оперативной очисткой улиц, а многие горожане и вовсе отправились 3 февраля в травмпункты.





На Волгоград снежная стихия обрушилась вечером 2 февраля. Об обильных снежных осадках жителей региона предупреждали в экстренных службах еще днем. И если коммунальная техника была готова к испытаниям, то вот водители транзитных фур доставили неудобств волгоградцам.

Так, сообщало ИА «Высота 102» накануне, огромная пробка парализовала в Волгограде одну из основных магистралей – Вторую продольную. На помощь дальнобойщикам, оказавшимся в снежном плену, пришли и обычные автолюбители, и сотрудники Госавтоинспекции. Для предотвращения осложнения обстановки въезд в город для фур был оперативно закрыт на время непогоды.

А вот жалоб на работу общественного транспорта в социальных сетях от волгоградцев не поступало. Безусловно, сыграли роль и позднее время – горожане успели добраться домой, и рекомендации губернатора отложить несрочные поездки на личном транспорте.





Откапываться жителям Волгограда пришлось на утро 3 февраля, а в час пик на дорогах объяснимо наблюдались заторы. Основные магистрали к 08.00 3 февраля все же были расчищены.

– В целом, за ночь коммунальщики расчистили почти все дороги. Можно поставить им "четверку". Были сложные участки на ул. Елецкой и Огарева с утра. Это там, куда ехал я. Но в целом, можно сказать, справились. Было бы идеально, если бы техники и людей хватало на оперативную уборку второстепенных магистралей, – так оценил работу волгоградских служб один из подписчиков «Высоты 102» Иван Злобин.

Фото: ИА «Высота 102», Блокнот Ростов-на-Дону