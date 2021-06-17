В Волгограде в страшном ДТП с грузовиком погиб 6-летний ребенок

Происшествия 17.06.2021 10:39
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17.06.2021 10:39
В результате столкновения легкового автомобиля Chevrolet Lanos и грузовой машины в Краснооктябрьском районе Волгограда погиб 6-летний ребенок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, его 31-летняя мать, которая была за рулем иномарки, госпитализирована с травмами.
По предварительным данным, сегодня утром на Третьей продольной магистрали женщина на Chevrolet в нарушение ПДД начала выполнять маневр разворота и не уступила дорогу грузовику. Он на полном ходу врезался в правый бок легковушки и смял ее. На месте ДТП работают наряды ГИБДД полиции Волгограда и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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