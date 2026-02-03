В больницу №16 на юге Волгограда вернули холодную воду





Пациенты терапевтического отделения больницы №16 в Красноармейском районе Волгограда пожаловались на отсутствие холодной воды в течение последних четырех дней. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, невозможно было ни руки помыть, ни смыть унитаз.

- Из крана течет кипяток, а в туалетах стоит неприятный запах. Медперсонал не может пояснить, в чем проблема, и даже не обещают, когда хотя бы примерно будет вода, - пожаловались волгоградцы, обратившие внимание, что в отделении есть и лежачие пациенты.



В «Концессиях водоснабжения» пояснили, что ненадлежащая подача ХВС была связана с нарушениями в работе внутренних сетей. Специалисты оказали содействие в наладке коммуникаций для нормализации подачи воды. И вечером 3 февраля водоснабжение в медучреждении было восстановлено.



В комитете здравоохранения Волгоградской области добавили, что в период отсутствия холодной воды в терапии холодная вода, хотя и с пониженным давлением, шла из кранов на первом этаже здания.

