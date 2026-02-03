Главное

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Общество

В больницу №16 на юге Волгограда вернули холодную воду

03.02.2026 20:39
03.02.2026 20:39


Пациенты терапевтического отделения больницы №16 в Красноармейском районе Волгограда пожаловались на отсутствие холодной воды в течение последних четырех дней. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, невозможно было ни руки помыть, ни смыть унитаз.

- Из крана течет кипяток, а в туалетах стоит неприятный запах. Медперсонал не может пояснить, в чем проблема, и даже не обещают, когда хотя бы примерно будет вода, - пожаловались волгоградцы, обратившие внимание, что в отделении есть и лежачие пациенты.

В «Концессиях водоснабжения» пояснили, что ненадлежащая подача ХВС была связана с нарушениями в работе внутренних сетей. Специалисты оказали содействие в наладке коммуникаций  для нормализации подачи воды. И вечером 3 февраля водоснабжение в медучреждении было восстановлено.

В комитете здравоохранения Волгоградской области добавили, что в период отсутствия холодной воды в терапии холодная вода, хотя и с пониженным давлением, шла из кранов на первом этаже здания.

