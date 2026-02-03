Часть школ Волгоградской области перевели на дистант из-за морозов

В Волгоградской области на дистанционное обучение 4 февраля переведут учеников отдельных школ и классов в восьми районах и одном городском округе. Как сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области, такие решения приняли власти Алексеевского, Камышинского, Котовского, Ленинского, Нехаевского, Старополтавского, Урюпинского, Фроловского районов и Волжского.

Это связано с аномальными морозами, о которых сегодня, 3 февраля, предупредили в МЧС.