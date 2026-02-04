



Жительницам Волгоградской области напомнили, что работодатель не вправе их лишать рабочего места во время беременности, даже если те трудятся по срочному трудовому договору, а его временные лимиты подходят к концу.

Как сообщает Telegram-канал «Объясняем. Волгоградская область», для продления документа необходимо написать заявление в отдел кадров, приложив справку о беременности. Последнюю в дальнейшем следует обновлять не реже чем раз в три месяца.

Отметим, работодатель обязан продлить срочный договор до конца отпуска по беременности и родам, а после женщина может оформить ежемесячную выплату по уходу за ребёнком до полутора лет в размере 40% от среднего ежемесячного заработка.

Фото из архива ИА «Высота 102»