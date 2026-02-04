Главное

По современным стандартам: в Волгограде модернизируют ключевые энергообъекты Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление

Актуально

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Федеральные новости

Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Федеральные новости
 В России непроизводителям запретили экспортировать бензин до лета
31 января правительство России сообщило о введении на полгода запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива для тех, кто не занимается производством этой продукции.  ...
Общество

Волгоградкам рассказали, как сохранить работу по договору во время беременности

Общество 04.02.2026 06:24
0
04.02.2026 06:24


Жительницам Волгоградской области напомнили, что работодатель не вправе их лишать рабочего места во время беременности, даже если те трудятся по срочному трудовому договору, а его временные лимиты подходят к концу.

Как сообщает Telegram-канал «Объясняем. Волгоградская область», для продления документа необходимо написать заявление в отдел кадров, приложив справку о беременности. Последнюю в дальнейшем следует обновлять не реже чем раз в три месяца.

Отметим, работодатель обязан продлить срочный договор до конца отпуска по беременности и родам, а после женщина может оформить ежемесячную выплату по уходу за ребёнком до полутора лет в размере 40% от среднего ежемесячного заработка.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.02.2026 08:42
Общество 04.02.2026 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 08:16
Общество 04.02.2026 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 08:13
Общество 04.02.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 07:51
Общество 04.02.2026 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 07:13
Общество 04.02.2026 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 07:01
Общество 04.02.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 06:24
Общество 04.02.2026 06:24
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 05:57
Общество 04.02.2026 05:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 21:04
Общество 03.02.2026 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 20:39
Общество 03.02.2026 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 20:19
Общество 03.02.2026 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 19:41
Общество 03.02.2026 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 19:30
Общество 03.02.2026 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 19:16
Общество 03.02.2026 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2026 18:45
Общество 03.02.2026 18:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:41
Бочаров: на юге Волгограда отражена атака БПЛА на промобъектыСмотреть фотографии
06:02
В Волгоградской области оценили состояние озимых после 30-градусных морозовСмотреть фотографии
05:42
В центре Волгограда закрылся и выставлен на продажу скандальный барСмотреть фотографии
05:16
В аэропорту Волгограда из-за атаки беспилотников задерживаются вылеты самолётовСмотреть фотографии
05:13
В Волгоградской области численность кабанов сократят на 54 особиСмотреть фотографии
04:51
Бастрыкин заинтересовался выдачей волгоградским льготникам земель без коммуникацийСмотреть фотографии
04:23
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за налёта БПЛАСмотреть фотографии
04:13
В Волгоградской области второй раз за сутки объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
04:01
В Волгограде на 81-м году скончался известный врач-анестезиолог Валерий ГубаревСмотреть фотографии
03:24
Волгоградкам рассказали, как сохранить работу по договору во время беременностиСмотреть фотографии
02:57
В Волгоградской области отменили четырёхчасовую опасность по БПЛАСмотреть фотографии
18:29
Волгоградские полицейские завершили дело о 530 кг прегабалинаСмотреть фотографии
18:04
Часть школ Волгоградской области перевели на дистант из-за морозовСмотреть фотографии
17:39
В больницу №16 на юге Волгограда вернули холодную водуСмотреть фотографии
17:19
Снегопады на Юге России: ростовчане толкали автобусы и шли пешком, волгоградцы откапывались утромСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
Пострадавшего в ДТП с поездом в Волгоградской области мужчину выхаживают врачиСмотреть фотографии
16:30
Волгоградские чиновники судятся с подрядчиком из-за бракованных светофоровСмотреть фотографии
16:16
«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:45
В РПН признали чистым воздух после жалоб жителей Фролово на чадящий заводСмотреть фотографии
15:44
Лагерь «Чайка» под Волгоградом оштрафовали за вспышку кишечной инфекцииСмотреть фотографии
14:56
МЧС России предупредило волгоградцев о 35-градусных морозахСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде задержали наркодилеров с оптовой партией галлюциногеновСмотреть фотографии
14:34
Под Волгоградом ревнивый экс-супруг отсидит 6 лет за нападение на таксистаСмотреть фотографии
14:05
АвтоУСН: волгоградцам рассказали о преимуществах нового налогового режимаСмотреть фотографии
14:01
Количество звонков от мошенников снизилось в Волгограде и областиСмотреть фотографии
13:32
Трое из 29 пропавших жителей Волгоградской области погиблиСмотреть фотографии
13:26
«Альянс Баскет» примет турнир «Победа в Сталинградской битве»Смотреть фотографии
13:22
«Опять Бастрыкина просить?»: в Волгограде после потопа обледенела общагаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
Шестерых участников СВО из Волгоградской области посмертно наградилиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде коммунальщики откопали из под снега 3,5 тыс. дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
 