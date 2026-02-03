



Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с поездом в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, 39-летний мужчина проходит лечение в травматологическом отделении Урюпинской ЦРБ. Его состояние оценивается как относительно удовлетворительное.

Напомним, ДТП с поездом случилось в Новоаннинском районе 31 января в 11-29 ч. на ж/д переезде между станциями Бударино и Разъезд 782 км. УАЗ выехал на переезд перед приближающимся поездом №16 сообщением Москва-Волгоград. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. В кабине находились два человека, которые в буквальном смысле слова выпали из автомобиля после удара составом. Жуткий момент столкновения попал на видео.





