Экология

Речка в Волгоградской области покраснела во второй раз

Экология 04.09.2021 14:24
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04.09.2021 14:24


Река Перевозинка в Новоаннинском районе Волгоградской области вновь окрасилась в багровые тона. Об этом сообщили ИА «Высота 102» очевидцы. Напомним, вода в реке стала красной в первый раз осенью  прошлого года. Тогда было проведено расследование, взяты образцы воды, в которых обнаружилось превышение по марганцу. Однако источник загрязнения так и не удалось обнаружить. 
А зимой этого года неожиданно покраснела река Арчеда во Фроловском районе. К слову, на этой речке не так давно прочищали русло. Причиной изменения цвета воды в реке стал сброс фекальных стоков из ливневой канализации, выяснила прокуратура. Однако виновник так и не был найден. 
Фото инстаграм Новоанннский сегодня.

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