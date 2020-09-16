Кровавая река омыла берега в Волгоградской области

Экология 16.09.2020 16:02
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16.09.2020 16:02
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области возбудил дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по признакам нарушений требований охраны водных объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» жители Новоаннинского района, в начале июля они обратили внимание на то, что вода в речке Перевозинка, которая впадает в Бузулук, приобрела странный красный цвет – как будто в водоем вылили огромное количество крови. Люди предположили, что вода окрасилась из-за сброса химических отходов от организаций, расположенных в этом районе. Жители обратились с жалобой в межрегиональное управление Росприроднадзора, которое в свою очередь, направило ее в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. И вот, наконец, на днях из ведомства был получен ответ.
Чиновники признали факт загрязнения речки Перевозинка. Так, по результатам проб воды и донных отложений, произведенных лабораторией ГБУ «Региональный центр экологического контроля», установлено наличие загрязняющих веществ, концентрации которых превышают нормативы ПДК. Однако в ведомстве сообщили, что для выяснения всех обстоятельств выявленного правонарушения и установления виновных лиц «необходимо проведение процессуальных действий, требующих значительных временных затрат». Впрочем, местные жители предполагают, что виновником загрязнения речки мог стать находящийся неподалеку элеватор. Они также сообщили, что загрязнение речки Перевозинка происходит не в первый раз.
Фото и видео группы ВКонтакте "Подслушано. Новоаннинский".
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