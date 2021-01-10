









Сегодня жители Фролово наблюдают странное преображение реки Арчеда – вода и берега окрасились в неестественный красный цвет, сообщает ИА «Высота 102». Своими наблюдениями очевидцы делятся в социальных сетях. По их словам, создается впечатление, что в воду добавили большое количество марганцовки. Из-за чего произошло покраснение воды, пока сказать трудно. Жители надеются, что ответ на этот вопрос дадут сотрудники природоохранных ведомств.





Отметим, что покраснение воды в реке Арчеда наблюдали жители в парке «Заречный», который раскинулся у реки на большой площади. Дизайн-проект этого парка, напомним, победил на всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На его создание было потрачено 96 миллионов рублей, из которых 75 миллионов – федеральный грант. Парк «Заречный» торжественно открыли в октябре 2020 года.

Фото и видео Владимира Вершинина, ВКонтакте



