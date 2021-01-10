Экология 10.01.2021 17:00
0
10.01.2021 17:00
Сегодня жители Фролово наблюдают странное преображение реки Арчеда – вода и берега окрасились в неестественный красный цвет, сообщает ИА «Высота 102». Своими наблюдениями очевидцы делятся в социальных сетях. По их словам, создается впечатление, что в воду добавили большое количество марганцовки. Из-за чего произошло покраснение воды, пока сказать трудно. Жители надеются, что ответ на этот вопрос дадут сотрудники природоохранных ведомств.
Отметим, что покраснение воды в реке Арчеда наблюдали жители в парке «Заречный», который раскинулся у реки на большой площади. Дизайн-проект этого парка, напомним, победил на всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На его создание было потрачено 96 миллионов рублей, из которых 75 миллионов – федеральный грант. Парк «Заречный» торжественно открыли в октябре 2020 года.
Фото и видео Владимира Вершинина, ВКонтакте
Реклама
Бедная Мечетка: в Волгограде свалки на берегах реки смердят месяцами08.01.2021 16:15
Экология 08.01.2021 16:15
Вспышку чумы свиней ликвидируют в Волгоградской области25.12.2020 11:40
Экология 25.12.2020 11:40
Экосовет при Волгоградской областной думе: итоги 2020 года14.12.2020 14:22
Экология 14.12.2020 14:22
В Волгограде противники вырубки дубов в пойме собрались у Царицынский оперы13.12.2020 11:24
Экология 13.12.2020 11:24
Пятнистые олени поселились в Волгоградской области12.12.2020 11:07
Экология 12.12.2020 11:07
Лес уходит: экологи запускают план спасения Волго-Ахтубинской поймы за 74 миллиарда10.12.2020 20:11
Экология 10.12.2020 20:11
В Волгоградской области забуксовало строительство мусороперерабатывающего комплекса10.12.2020 17:34
Экология 10.12.2020 17:34
Волгоградцы сдали на переработку первые 100 тысяч вредных бутылок07.12.2020 16:33
Экология 07.12.2020 16:33
«Маленькая крышечка – большое добро»: волгоградский вуз присоединился к эколого-благотворительному проекту06.12.2020 14:23
Экология 06.12.2020 14:23
Весенние посадки закончились в Волгоградской области судом30.11.2020 10:59
Экология 30.11.2020 10:59
Озеро фекалий в Волгограде ликвидируют после публикаций ИА «Высота 102»29.11.2020 16:02
Экология 29.11.2020 16:02
Берегоукрепители нацелились на южные районы Волгограда27.11.2020 19:22
Экология 27.11.2020 19:22
Волгоградские студенты на слете «зеленых» вузов открыли для себя музей вторсырья27.11.2020 11:00
Экология 27.11.2020 11:00
Волгоградский натюрморт: несанкционированная свалка наступает на погост22.11.2020 11:05
Экология 22.11.2020 11:05
Под Волгоградом чиновники прозевали образование кладбища стройматериалов в природном парке13.11.2020 08:28
Экология 13.11.2020 08:28
Реклама