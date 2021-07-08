За гибель рыбы в покрасневшей реке под Волгоградом осудят мастера по ремонту оборудования





Фроловский городской суд рассмотрит уголовное дело мастера по ремонту оборудования местного электрометаллургического завода, обвиняемого в загрязнении реки Арчеды и массовой гибели рыбы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина полностью признал свою вину и принял меры к возмещению ущерба, размер которого составил 260 тысяч рублей.

По версии следствия, при ежемесячной проверке работы ливневой и фекальной канализаций мастер не обратил внимание на переливную трубу между двумя колодцами разных канализаций, которой по схеме быть не должно. Через эту трубу нечистоты из засорившегося фекального колодца попали в ливневку в период с декабря 2020 года по январь 2021 года. Из ливневой канализации стоки с органикой, для минерализации которой требуется много растворенного в воде кислорода, залпом попали в реку Арчеду. В загрязненной воде произошло резкое снижение уровня кислорода, в результате чего погибло 3850 особей рыб.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Фроловской межрайонной прокуратуры и расследовалось следственным отделом по Фроловскому району СУ СКР по Волгоградской области. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в январе 2021 года жители города Фролово стали свидетелями странного покраснения реки Арчеда, в которой массово погибла плотва. Облкомприроды и прокуратура организовали проверки по факту случившегося. В феврале были озвучены причины экологического происшествия, был начат сбор доказательств для привлечения виновных к ответственности.