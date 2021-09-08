В Волгограде новая скорая помощь готова экстренно отреагировать на призыв о помощи





Частная служба скорой медицинской помощи LeCar начала работать в Волгограде и Волжском. Бригады скорой помощи оперативно выезжают во все районы обоих городов и круглосуточно готовы оказать любую помощь на дому, в том числе связанную с заболеванием коронавирусной инфекцией. Кареты LeCar оснащены новейшим и высокотехнологичным оборудованием.

Медики частной скорой окажут квалифицированную помощь вне зависимости от возраста. Бригада может провести лабораторную экспресс-диагностику, в том числе ПЦР-тест на COVID-19, лечебные процедуры, выписать больничный лист, сопроводить на дальнейшее обследование или в стационар.

При необходимости к пациенту выезжают узкие специалисты.

Прием на вызове не ограничен по времени.

Для жителей Волгоградской области служба скорой медицинской помощи LeCar готова организовать предоставление комплекса услуг по оказанию медицинской помощи в медицинских учреждениях Волгограда и Волжского.

В него может входить, к примеру, транспортировка пациентов до места назначения в сопровождении опытных медицинских работников на комфортных специализированных автомобилях с возможностью госпитализации в профильное медучреждение на выбор, а также организация прохождения реабилитационных процедур после лечения в стационаре.

Вызвать бригаду частной скорой помощи LeCar можно в любое время суток по телефонам (8442) 23-03-03 и (8442) 70-00-03.