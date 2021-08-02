«У нее не было хронических болезней»: молодая волгоградка умерла от ковида

Здравоохранение 02.08.2021 14:55
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02.08.2021 14:55
От коронавируса в областной инфекционной больнице №2 скончалась 39-летняя жительница Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном оперативном штабе, у пациентки не было хронических болезней. Она уже поступила в инфекционный стационар в крайне тяжелом состоянии. COVID-19 протекал у молодой пациентки с двухсторонним поражением легких. Спасти женщину не смогли.
За сутки эта инфекция унесла жизни 14 жителей региона. А всего в скорбном списке жертв коронавируса сегодня числится 1845 человек. Вирус выявлен за сутки у 321 жителя региона. Примечательно, что больше случаев заражения регистрируется в Волжском – 88 заболевших, тогда как в Волгограде COVID-19 заразились 52 жителя. Высокая заболеваемость в Камышинском и Михайловском районах области – по 32 и 20 случаев соответственно.
201 пациент за сутки излечился от инфекции.
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