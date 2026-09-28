



В Кировском районе Волгограда одна из жительниц многоквартирного дома №114 на ул. Кирова стала заложницей жилищно-коммунального бедствия. С января 2026 года женщина пыталась заставить УК залатать крышу, однако обслуживающая организация игнорировала и обращения собственницы, и предписания муниципального жилищного надзора. В результате при каждых, даже самых незначительных осадках, её жильё превращалось в Ниагарский водопад.

- Управляющая организация ООО «Группа компаний «Южные районы Волгограда», осуществляющая управление жилым строением, куда обратилась жительница, не спешила с организацией ремонтных работ, спланировав их на третий квартал 2026 года, - уточнили в аппарате омбудсмена.

Представители городской жилинспекции обязали обслуживающую организацию произвести ремонт до 10 августа, однако эти сроки были сорваны. При этом с июля 2026 года объект попал в обслуживание ООО «Другая управляющая компания». По инициативе аппарата уполномоченного по правам человека в Волгоградской области уже новая компания попала под проверку жилищного надзора. Лишь когда на горизонте появилась перспектива схлопотать крупные штрафы, коммунальщики восстановили кровельное покрытие.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"