



В ночь с 27 на 28 сентября Минобороны нанесло новую волну ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ, используемой для функционирования группировки войск на Донбассе. На этот раз расчёты БПЛА поразили крупнейшие дата-центры украинских провайдеров.

В Киевской области поражён центр обработки данных «УкрТелекома», который предоставлял войскам стационарный и мобильный широкополосный доступ в интернет. Также повреждён ЦОД компании «ДримЛайн», который, помимо связи, обеспечивал хранение и обработку разведданных.

Кроме того, ВС РФ также нанесли удар по нескольким объектам топливной инфраструктуры.

Отдельным направлением налёта стал аэропорт Васильков.

В Одесской области вновь продолжается уничтожение логистического потенциала украинских портов, задействованных в размещении подразделений ВСУ, а также хранении и доставке западной военной помощи. В порту «Черноморск» подбит сухогруз, переоборудованный под грузы военного назначения.

В порту «Измаил» расчёты атаковали промплощадку завода «Дунайсудосервис», осуществляющего ремонт в том числе и военных судов. Здесь повреждён пункт дислокации пограничных подразделений. Во время перехода к порту Одесса повреждён переоборудованный под перевозку военных грузов сухогруз.

Ещё один удар пришёлся по логистическому центру «Новой почты», где также распределялись грузы ВСУ.

Фото: Минобороны / «Красная звезда»