



В многоквартирном доме по улице Кирова в Волжском обнаружили труп неизвестной женщины. Как сообщает СКР по Волгоградской области, страшную находку сделали в городе-спутнике Волгограда 24 сентября. Личность погибшей пока не установлена.

– По данному факту территориальным следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Между тем ИА «Высота 102» стали известны подробности обнаружения трупа. Как рассказали жители Волжского, тело женщины было найдено в одной из квартир после того, как в правоохранительные органы стали поступать звонки от волжан, проживавших в том же доме.

– Люди начали чувствовать зловонный запах, который исходил из квартиры, в которой несколько недель никто не появлялся, – сообщили информагентству жители Волжского. – В итоге квартиру вскрыли, а запах этот привел, вы не поверите, – в холодильник. Именно там находился труп, который уже разлагался.

По не подтвержденным официально данным, тело было помещено в холодильник целиком. Кто это мог сделать, сейчас и устанавливают представители правоохранительных органов.

Напомним, накануне Волгоградскую область потрясло дикое преступление – в магазине «Магнит» на юге Волгограда один из покупателей застрелил другого. Погибший мужчина воспитывал пятерых детей, в момент убийства вместе с ним в магазине находились двое малолетних сыновей.