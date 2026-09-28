В Волгоградской области чиновники города Фролово привлекли к административной ответственности пенсионерку, которая для посадки кустов около своего дома выкопала яму, но не согласовала работы с чиновниками.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, женщина, которая является инвалидом III группы, обжаловала наказание во Фроловском городском суде. В итоге штраф, назначенный пенсионерке, был отменен.

Согласно материалам дела, яма размером 0,5 м х 1 м и глубиной 0,5 м была обнаружена около дороги. Земляные работы с профильном отделом администрации Фролово не были согласованы, поэтому в административной комиссии посчитали это нарушением п.3.5 и п. 3.12.7 Правил благоустройства городского округа. Пожилую женщину привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 3 тысячи рублей.

В исковом заявлении пенсионерка пояснила, что 22 апреля текущего года яму выкопал ее внук для посадки кустарников у калитки дома. Спустя два часа яма была закопана, а участок приведен в порядок. Суд признал постановление административной комиссии незаконным и отменил его, так как чиновники не смогли доказать в суде факт правонарушения и подтвердить его какими-либо доказательствами. Решение вступило в законную силу.

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