В Волжском утилизировали крупную партию просроченного пива





ГУ МВД России по Волгоградской области сообщает, что в Волжском в одном из торговых павильонов была изъята пивная продукция, происхождение которой вызвало ряд вопросов.

О незаконной торговле правоохранителям сообщили местные жители. В ходе проверки было обнаружено свыше 400 литров пивных напитков, часть которых была просрочена.



Владельцу торговой точки был выписан административный протокол, а всю изъятую партию утилизировали.



Сообщается, что материалы переданы в Роспотребнадзор для принятия процессуального решения и привлечения предпринимателя к ответственности.