Вражеские БПЛА пролетели мимо Волгоградской области





Минувшей ночью в Волгоградской области было спокойно - режима беспилотной опасности не вводили.



Однако, согласно свежей сводке Минобороны, ВСУ запустили по регионам РФ 254 дрона в ночь на 28 сентября.



Силы ПВО отражали атаку над Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, а также над акваториями Черного и Азовского морей, Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем.