Арестован метатель "коктейлей Молотова" в здание администрации Волгоградской области





Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу местного жителя, который 1 июля текущего года пытался поджечь здание администрации Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, мужчина заключен в СИЗО на два месяца - до 2 сентября текущего года.

По версии следствия, 1 июля в период с 22.30 до 23.00 фигурант уголовного дела подошел к зданию администрации Волгоградской области, поджег принесенные с собой две бутылки с зажигательной смесью и бросил их к входным дверям. По независящим от мужчины обстоятельствам пожар не возник в связи с затуханием горючей жидкости.