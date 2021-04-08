



Полиция задержала двух бывших зэков за кражу грузового автомобиля «КАМАЗ-5320» с легковым прицепом «МЗСА» и аквалангом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 41-летний работник специализированной фирмы по производству подводно-технических работ заявил об угоне машины, в которой находились два бензогенератора, пожарная помпа, компрессор низкого давления, водолазные костюмы, акваланги и легковой прицеп «МЗСА». Сотрудники профильных органов установили марки машин, которые могли быть причастны к хищению и оповестили наряды и патрули. 6 апреля инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области на стационарном посту «Чапурниковский» остановили ранее судимого 31-летнего мужчину из Светлоярского района на «ВАЗ-21093». В его багажнике полицейские обнаружили госзнак, принадлежавший пропавшему автомобилю.

Подозреваемый сознался в содеянном и сдал своего 20-летнего сообщника, который был судим и проживал в том же районе. Пропавший грузовик вернули владельцу. Сейчас собранные материалы по горе-угонщикам направлены в следственные органы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области