Под Волгоградом задержали на пути в Чечню такси с 18 иностранцами-нелегалами





Группу нелегальных мигрантов, которые следовали на такси из Москвы в Чеченскую республику, задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, пять автомашин такси, набитых гражданами Узбекистана, были остановлены на рубежном посту "Чапурниковский" в Светлоярском районе. Установлено, что находившиеся в машинах пассажиры - 18 человек - незаконно находятся на территории России.





Их доставили в районный отдел полиции, где составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Материалы направлены в суд. Иностранцам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.





Известно, что незаконные мигранты ехали в Чечню для работы в теплицах.



