Под Волгоградом задержали на пути в Чечню такси с 18 иностранцами-нелегалами

Происшествия 07.04.2021 11:32
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07.04.2021 11:32
Группу нелегальных мигрантов, которые следовали на такси из Москвы в Чеченскую республику, задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, пять автомашин такси, набитых гражданами Узбекистана, были остановлены на рубежном посту "Чапурниковский" в Светлоярском районе. Установлено, что находившиеся в машинах пассажиры - 18 человек - незаконно находятся на территории России.
Их доставили в районный отдел полиции, где составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Материалы направлены в суд. Иностранцам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Известно, что незаконные мигранты ехали в Чечню для работы в теплицах.
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