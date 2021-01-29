В Волгограде хозяин «Жигулей» с собакой задержал малолетних автоугонщиков





Накануне вечером двое школьников едва не угнали «семерку», принадлежащую жителю микрорайона Тулака в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, малолетние хулиганы вскрыли машину, забрались на водительское и пассажирское сидения, но уехать никуда не смогли – под капотом не оказалось аккумулятора.

Юные хулиганы оказались весьма предприимчивыми, поскольку поставили в машину другой источник тока, который они ранее украли из ВАЗ-2104.

В тот момент, когда дети подключили устройство к автомобилю – у его владельца сработала сигнализация. Мужчина выбежал на улицу, взяв с собой на подмогу четверолапого друга. Один из подростков, которому оказалось 12 лет, увидев крупную собаку, пустился в бега. Второго 11-летнего угонщика хозяин отечественной легковушки поймал и вызвал полицию. На месте происшествия вскоре появилась мать малолетнего нарушителя. Его приятеля тоже вскоре задержали. Проблемным подросткам грозит постановка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.







