В Волгограде хозяин «Жигулей» с собакой задержал малолетних автоугонщиков

Происшествия 29.01.2021 10:30
0
29.01.2021 10:30
Накануне вечером двое школьников едва не угнали «семерку», принадлежащую жителю микрорайона Тулака в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, малолетние хулиганы вскрыли машину, забрались на водительское и пассажирское сидения, но уехать никуда не смогли – под капотом не оказалось аккумулятора.
Юные хулиганы оказались весьма предприимчивыми, поскольку поставили в машину другой источник тока, который они ранее украли из ВАЗ-2104.
В тот момент, когда дети подключили устройство к автомобилю – у его владельца сработала сигнализация. Мужчина выбежал на улицу, взяв с собой на подмогу четверолапого друга. Один из подростков, которому оказалось 12 лет, увидев крупную собаку, пустился в бега. Второго 11-летнего угонщика хозяин отечественной легковушки поймал и вызвал полицию. На месте происшествия вскоре появилась мать малолетнего нарушителя. Его приятеля тоже вскоре задержали. Проблемным подросткам грозит постановка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.
Реклама
В Волгоградской области водитель сбил двух женщин на темной улице29.01.2021 10:38
Происшествия 29.01.2021 10:38
Вспыхнула проводка: пенсионерку с ожогами увезли в больницу Волгограда29.01.2021 09:49
Происшествия 29.01.2021 09:49
Волгоград вечером из-за аварий сковали «капитальные» пробки28.01.2021 19:04
Происшествия 28.01.2021 19:04
Глава сети волгоградских офисов сотовой связи «сливала» данные о звонках пользователей28.01.2021 17:47
Происшествия 28.01.2021 17:47
В Волгограде нашли подпольный нефтезавод (ВИДЕО)28.01.2021 17:00
Происшествия 28.01.2021 17:00
Селянин в Волгоградской области нарубил клёнов на уголовное дело28.01.2021 13:48
Происшествия 28.01.2021 13:48
В Волгоградской области мужчина сгорел из-за печки27.01.2021 09:40
Происшествия 27.01.2021 09:40
«Я тебе морду набью!»: волгоградские водители весело отметили праздник (ВИДЕО)26.01.2021 14:35
Происшествия 26.01.2021 14:35
Покусавший сотрудника ДПС волгоградец загладит вину деньгами26.01.2021 13:53
Происшествия 26.01.2021 13:53
В Волгограде мать двоих детей стала бомжом из-за судебного пристава26.01.2021 12:25
Происшествия 26.01.2021 12:25
Азартная волгоградка перевела мошеннику миллион для игры на курсе криптовалют26.01.2021 12:04
Происшествия 26.01.2021 12:04
Под Волгоградом иномарка сбила 9-летнюю школьницу26.01.2021 09:58
Происшествия 26.01.2021 09:58
«Кто здесь старший?»: пьяный за рулем «Mitsubishi» протаранил машину ДПС Волгограда25.01.2021 18:57
Происшествия 25.01.2021 18:57
Жуткая смерть: рабочего намотало на конвейер в Волгоградской области25.01.2021 17:38
Происшествия 25.01.2021 17:38
Впечаталась в автогрейдер: пять человек ранены в ДТП с маршруткой в Волгоградской области25.01.2021 14:01
Происшествия 25.01.2021 14:01
Реклама