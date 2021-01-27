Экология

Одни палки: волгоградцев встревожил вид обрезанных деревьев

Экология 27.01.2021 10:33
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27.01.2021 10:33


Масштабная обрезка деревьев в январе у некоторых волгоградцев вызвала недоумение. Своими переживаниями жители города поделились с редакцией ИА «Высота 102».  
«Я не садовод, но в это время обычно обрезка деревьев не производится», - прокомментировал один из читателей внешний вид тополей после обрезки на проспекте Жукова. 
Отметим, что жители областной столицы не первый раз выражают беспокойство по поводу обрезки деревьев в такую погоду, так как считают это губительным для зеленых насаждений. Однако в мэрии города поспешили успокоить волгоградцев - обрезка в это время года плановая. В данной работе агрономы муниципальных предприятий руководствуются требованиями ряда научных и нормативных документов, в частности, правилами благоустройства и озеленения, приказом Госстроя «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
Как прокомментировали ИА "Высота 102" в мэрии города, МБУХ ЖКХ города всегда проводят эти работы в осенне-зимний период, когда процессы вегетации и сокодвижения в деревьях остановлены. Сейчас работы ведутся на пересечении проспекта Жукова с улицей Рокоссовского. 
"Обрезке подлежат насаждения, растущие вдоль проезжей части, чья крона задевает линии электропередачи и может привести к отключению ресурса, а также закрывает дорожные знаки и светофоры, что может спровоцировать ДТП", - пояснили в администрации Волгограда.

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