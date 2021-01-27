Одни палки: волгоградцев встревожил вид обрезанных деревьев

Масштабная обрезка деревьев в январе у некоторых волгоградцев вызвала недоумение. Своими переживаниями жители города поделились с редакцией ИА «Высота 102».
Отметим, что жители областной столицы не первый раз выражают беспокойство по поводу обрезки деревьев в такую погоду, так как считают это губительным для зеленых насаждений. Однако в мэрии города поспешили успокоить волгоградцев - обрезка в это время года плановая. В данной работе агрономы муниципальных предприятий руководствуются требованиями ряда научных и нормативных документов, в частности, правилами благоустройства и озеленения, приказом Госстроя «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».