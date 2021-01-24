Коронавирус убил четырех человек из группы риска в Волгоградской области





Четверо жителей региона старше 60 лет скончались от COVID-19 в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, с обострением хронического заболевания в больницу была доставлена 72-летняя жительница Волгограда. При обследовании выяснилось, что у пациентки двухсторонняя вирусная пневмония. Ее госпитализировали в ГУЗ «КБСМП №7», где диагностировали COVID-19. Спасти пожилую волгоградку не смогли.

В больнице №5 скончался 68-летний житель областного центра. Он обратился к врачам своевременно. Его госпитализировали с двухсторонней ковидной пневмонией.

От этого заболевания скончалась и 70-летняя жительница Урюпинска. Ее лечили от COVID-19 в центральной районной больнице. Не смогли врачи помочь и 62-летней жительнице Серафимовичского района. Женщину доставили в больницу также с двухсторонней пневмонией и диагностировали коронавирус.

У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.



