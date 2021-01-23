Здравоохранение 23.01.2021 11:36
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23.01.2021 11:36
Третий день подряд в Волгоградской области растет число вылечившихся от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки COVID-19 был подтверждён у 255 человек, скончались 5 жителей региона.
Из инфекционных стационаров было выписано 261 человек - это ненамного, но больше, чем в прошедшие двое суток. Тогда было по 240 и 257 человек соответственно.
Всего коронавирус был подтвержден у 41,4 тысячи жителей региона. Скончались 569 человек.
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