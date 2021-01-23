Пятеро иностранцев всю весну «закладывали» в Волгограде и Волжском

Расследования 23.01.2021 09:48
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23.01.2021 09:48
Пятеро граждан Таджикистана в возрасте от 22 до 28 лет идут под суд в Волгоградской области за покушение и незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, расследованием занимались следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Объем уголовного дела составил 23 тома.
Установлено, что с марта по май 2019 года этническая организованная группа в составе пяти человек осуществляла незаконный сбыт героина на территории Волгограда и Волжского. Трое фигурантов дела занимались хранением и фасовкой наркотика на мелкие партии, а двое - выполняли обязанности раскладчиков, закладывая дозы в тайники. Преступную группу задержали в июле 2019 года. При очередной попытке сбыта, а также в ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых, стражами порядка было изъято около 1,2 килограмма героина и героиновой смеси, включающей в себя также морфин и кодеин.
Все обвиняемые находятся под стражей. В рамках расследования уголовного дела произведено свыше 40 судебных экспертиз, в том числе таких сложных, как дактилоскопическая, биологическая, материалов, веществ и изделий, физико-химическая, судебно-психиатрическая и других. Вину в содеянном один из обвиняемых признал частично, четверо – не признали. Дело передано для рассмотрения в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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