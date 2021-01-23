Расследования

Пятеро иностранцев всю весну «закладывали» в Волгограде и Волжском

Расследования 23.01.2021 09:48
0
23.01.2021 09:48


Пятеро граждан Таджикистана в возрасте от 22 до 28 лет идут под суд в Волгоградской области за покушение и незаконный сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, расследованием занимались следователи следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Объем уголовного дела составил 23 тома.
Установлено, что с марта по май 2019 года этническая организованная группа в составе пяти человек осуществляла незаконный сбыт героина на территории Волгограда и Волжского. Трое фигурантов дела занимались хранением и фасовкой наркотика на мелкие партии, а двое - выполняли обязанности раскладчиков, закладывая дозы в тайники. Преступную группу задержали в июле 2019 года. При очередной попытке сбыта, а также в ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых, стражами порядка было изъято около 1,2 килограмма героина и героиновой смеси, включающей в себя также морфин и кодеин.

Все обвиняемые находятся под стражей. В рамках расследования уголовного дела произведено свыше 40 судебных экспертиз, в том числе таких сложных, как дактилоскопическая, биологическая, материалов, веществ и изделий, физико-химическая, судебно-психиатрическая и других. Вину в содеянном один из обвиняемых признал частично, четверо – не признали. Дело передано для рассмотрения в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Расследования
22.01.2021 16:09
Расследования 22.01.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2021 12:21
Расследования 22.01.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2021 12:16
Расследования 22.01.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.01.2021 10:56
Расследования 22.01.2021 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2021 12:57
Расследования 21.01.2021 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.01.2021 12:06
Расследования 21.01.2021 12:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.01.2021 17:27
Расследования 20.01.2021 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.01.2021 16:20
Расследования 20.01.2021 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.01.2021 09:49
Расследования 20.01.2021 09:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2021 18:57
Расследования 19.01.2021 18:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2021 18:01
Расследования 19.01.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2021 16:19
Расследования 19.01.2021 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.01.2021 10:08
Расследования 19.01.2021 10:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2021 19:52
Расследования 18.01.2021 19:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.01.2021 16:37
Расследования 18.01.2021 16:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:42
Несовершеннолетние пришли на незаконную акцию протеста в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:07
«У нас отобрали светлый час!»: сторонники волгоградского времени требуют новый референдумСмотреть фотографии
11:53
Взрывная ситуация: в квартире арестованного координатора штаба Навального в Волгограде нашли газовый баллонСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области число излечившихся от «короны» растет третий день подрядСмотреть фотографии
10:47
Реализация двадцати добрых дел стартует в Котельниковском районеСмотреть фотографии
10:29
Виновником крупной аварии в центре Волгограда назвали водителя MercedesСмотреть фотографии
09:51
В городе нефтяников в Волгоградской области ликвидировали крупную коммунальную авариюСмотреть фотографии
09:48
Пятеро иностранцев всю весну «закладывали» в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
08:41
Коммунальщики передумали отключать воду в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:36
«Не в лесу же живем»: в Волгограде УК не трогают мольбы жителей добавить теплаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
Волгоградский облздрав опроверг информацию об остановке записи на вакцинациюСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде гостиницу жадного бизнесмена отключат от водоснабженияСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Щенячья радость: в волгоградском "Горпитомнике" готовятся к наплыву постояльцевСмотреть фотографии
17:09
Остатки оборудования волгоградского завода-банкрота перевезут в ПодмосковьеСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области коронавирус убил мужчину в расцвете летСмотреть фотографии
16:12
Олег Савченко: в Волгоградской области сельские спортзалы ожидает капитальная переделкаСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде первого участника банды лжериэлторов судят за обман 258 человекСмотреть фотографии
15:06
В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградскому подростку за один день собрали 5 миллионов рублей на протезСмотреть фотографии
13:52
Жителям Волгоградской области старше 65 лет продлили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
12:55
Из крана с холодной водой хлещет кипяток: многоэтажка осталась без тепла на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
"Mercedes в хлам, водитель в больнице": крупное ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В УФАС раскрыли картельный сговор в криминальной истории строительства детсада в ВолжскомСмотреть фотографии
12:16
Расхитителю труб орошения в Волгоградской области условный срок изменили на реальныйСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде вдове убитого на посту полицейского вручили награду мужаСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде утвердили обвинительный приговор двоим поджигателям дома губернатораСмотреть фотографии
09:30
"У нас ледниковый период!": город в Волгоградской области остался без теплаСмотреть фотографии
09:29
В центре Волгограда потушили пожар в кафеСмотреть фотографии
08:59
Волгоградских чиновников оштрафовали за «тягомотину» с ликвидацией опасного наследия «Химпрома»Смотреть фотографии
21:29
В Волгограде УК наладила теплоснабжение дома, где проживает 82-летняя блокадницаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 