



Ринату Кажегалиеву, осужденному к 6 годам лишения свободы условно по уголовному делу о хищении частей трубопровода на сумму более 7 миллионов рублей, ужесточили приговор. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура посчитала условное наказание, вынесенное Палласовским районным судом в ноябре 2020 года, слишком мягким и оспорила его в апелляционной инстанции.

В судебном заседании установлено, что 36-летний Кажегалиев совместно с четырьмя сообщниками с мая 2016 года по апрель 2018 года на территории Палласовского и Старополтавского районов совершали хищения частей металлического трубопровода, входящего в состав мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Общая сумма причиненного ущерба превысила 7 миллионов рублей.

Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, назначил фигуранту уголовного дела 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Уголовные дела в отношении сообщников осужденного находятся на стадии судебного рассмотрения.



