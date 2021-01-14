В Волгограде автолюбитель сам задержал угонщика своей «ласточки»





Сам задержал и до приезда полиции удерживал угонщика 33-летний владелец «Жигулей» из Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УМВД по городу, прокатиться до дома на чужой машине пришла в голову идея 26-летнему парню, у которого уже были судимости за кражу и угон.

Преступник разбил боковое водительское стекло «пятерки» и попытался соединить провода зажигания. В этот момент на улицу из-за сработавшей сигнализации выбежал хозяин авто. Мужчина схватил покусившегося на его "ласточку" нехорошего человека и удерживал его до приезда наряда ППС.

В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За попытку неправомерного завладения автомобилем без цели хищения ему грозит до 5 лет лишения свободы.







