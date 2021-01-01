Амбулаторное лечение пожилой волгоградки с COVID-19 закончилось трагедией





Пятеро из шести скончавшихся от коронавируса жителей региона за последние сутки были волгоградцами. Еще одним погибшим оказался 73-летний житель Киквидзенского района, госпитализированный в волгоградскую больницу №12.

68-летняя волгоградка моментально обратилась за помощью медиков, почувствовав первые признаки заболевания, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные регионального оперштаба. Сначала ей сказали лечиться амбулаторно. Однако день ото дня лучше не становилось. Больную госпитализировали в ГУЗ «КБ №4». Спасти пациентку не удалось.

На дому под наблюдением медиков первые дни лечилась также 56-летняя волгоградка. После проведенного обследования горожанку срочно отправили в областной госпиталь ветеранов войн. Врачи сделали все возможное, но трагедии избежать не удалось.

Через три дня после заболевания сообщила врачам о своем самочувствии 55-летняя жительница областного центра. После чего ее положили в клиническую больницу №5, где она впоследствии умерла.

68-летний волгоградец пытался справиться с болезнью собственными силами. "Скорую" мужчина вызвал только через неделю. Его увезли в больницу №4, где лечение закончилось летальным исходом.

Дата заболевания 55-летней скончавшейся жительницы областного центра медики установить не смогли. Ее лечили в детской больнице №8.

У всех умерших, по данным регионального оперштаба, имелись хронические заболевания и была диагностирована двусторонняя пневмомния.

Напомним, всего от последствий COVID-19 в Волгоградской области скончалось 464 человека. С начала пандемии выявлено 35699 случаев заражения.



