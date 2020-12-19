«У вас коронавирус, вы нас заразите»: критиков волгоградского обкома КПРФ не допустили на перевыборы Тамары Головачевой





Сегодня в ДК Профсоюзов состоялась 54-ая отчетно-выборная конференция волгоградского регионального отделения КПРФ. Как рассказали ИА «Высота 102» участники конференции, собрание волгоградских коммунистов не обернулось сенсацией – Тамара Головачева была переизбрана на пост первого секретаря обкома КПРФ. Правда, перед конференцией случился небольшой скандал. В зал не пропустили 16 делегатов, которые приехали из районов Волгоградской области. Поводом послужили якобы положительные тесты на коронавирус, которые всех делегатов обязало сдать 17 декабря руководство партийной организации. При этом несколько человек из недопущенных потребовали показать им результаты тестов, которые они сдавали в своих поликлиниках по месту жительства. Однако никаких доказательств того, что делегаты болеют коронавирусом, им представлено не было. «Уходите отсюда быстрее, вы нас заразите», - услышали люди в свой адрес. При этом, что любопытно, большинство из тех, кого не пустили на конференцию, объединяло одно – они были настроены критически по отношению к Тамаре Головачевой, а также к деятельности обкома. Делегаты заявляли, что не верят в то, что они болеют коронавирусом, и чувствуют себя прекрасно. Но это им не помогло. Людей, которые ехали из дальних районов области, поспешили отправить обратно. Не получили они ответ и на свои вопросы, почему, если в обкоме знали, что они больны, им позволили приехать в областной центр на общественном транспорте? И не являлось ли сокрытие информации угрозой здоровью и жизни людей, с которыми они ехали в автобусах? Но и на эти вопросы им не ответили. Не хотели поначалу пускать на конференцию и бывшего депутата облдумы Михаила Таранцова, заявив, что знают, что он не сдал тест по месту своего жительства. Однако Михаил Александрович предоставил им тест по результатам исследования, которое он прошел в другой клинике.

Так что мероприятие прошло в условиях почти полной лояльности к лидеру волгоградских коммунистов. Тамара Головачева отчиталась о деятельности организации, заявив, что за два года члены КПРФ провели около 300 протестных акций. Предметом гордости зама председателя Волгоградской облдумы стало и то обстоятельство, что коммунисты представлены почти двумя сотнями депутатов в думах различного уровня, а также семью главами сельских поселений. Испортил благостную атмосферу бывший депутат областной думы Михаил Таранцов, который выступил с критической речью. В частности, он заявил об усилившейся зависимости волгоградских коммунистов от власти, об отсутствии видимой работы обкома, а также обвинил руководство обкома в недопустимости борьбы с теми членами партии, кто имеет собственное мнение. Михаил Тарацов оказался единственным среди выступающих, кто подверг сомнению правильность линии волгоградского обкома. С хвалебными отзывами о работе Тамары Головачевой выступил в том числе присутствующий на отчетно-выборной конференции депутат Госдумы Николай Арефьев.

В результате на конференции выбрали 62 членов обкома КПРФ, которые переизбрали на должность первого секретаря Тамару Головачеву. Бывший депутат облдумы Михаил Таранцов впервые почти за тридцать лет своего членства в обкоме КПРФ не вошел в обновленный состав.



