В Волгограде установили причину массового отравления школьников





Специалисты установили причину массового отравления воспитанников МОУ "Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда". Как сообщили ИА "Высота 102" в областном комитете здравоохранения, в учебном заведении произошла вспышка норовирусной инфекции, возбудителем которой является патогенный для человека микроб, вызывающий заболевания желудочно-кишечного тракта.

Заражение происходит при употреблении инфицированной водопроводной и децентрализованной воды, воды водоемов и общественных бассейнов. Из продуктов наиболее опасными являются недомытые овощи и фрукты. Причиной инфицирования может быть тесное общение с больным человеком, грязная посуда, предметы обихода, немытые руки.

Норовирус выявлен у 6 детей и одного работника пищеблока. Расследование, которое проводит по факту массового отравления детей в лицее управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, еще не закончено.

Как сообщалось ранее, о недомогании воспитанников МОУ "Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда" стало известно на прошлой неделе.

В облздраве сообщили, что в медучреждение поступило 22 вызова на дом участкового педиатра от родителей лицеистов. Два ребенка были госпитализированы в инфекционное отделение Волгоградской областной детской клинической больницы. В мэрии Волгограда тогда уточнили, что за день до вспышки на занятиях в школе присутствовало 1073 ученика, из них 435 - воспитанники младших классов с 1 по 4-ый. На следующий день на занятия в лицей 22 ученика не пришли по причине плохого самочувствия, еще 25 – по иным причинам.

"Высота 102" сообщала, что за несколько дней до массового инфицирования, приблизительно в период с 23 ноября по 2 декабря, в лицее были зафиксированы единичные случаи заболеваний с аналогичными симптомами среди педсостава и учеников.

Родители в чатах рассказывали , что с соблюдением санитарно-гигиенических норм в школе давно были проблемы. В частности, родители жаловались на недостаточный контроль за мытьем рук в учебном заведении. Высказывались предположения, что причиной вспышки стала болезнь "грязных рук" - так называемый норовирус. Это одна из самых быстро распространяющихся энтеровирусных инфекций, которая имеет короткий период клинической картины и быстро проходит.



