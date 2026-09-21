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Спорт

Волгоград забирает два золота чемпионата ЮФО-2026 по сквошу

Спорт 21.09.2026 09:36
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21.09.2026 09:36


 

Волгоград забирает два золота чемпионата ЮФО‑2026 по сквошу «Волгоград Арена» на эти выходные перестала быть просто площадкой – она стала ареной настоящей спортивной драмы. Чемпионат Южного федерального округа по сквошу показал: в этом виде спорта решают не только техника и скорость, но и нервы из стали. И именно этого качества у волгоградских спортсменов оказалось с запасом.

Золото в женской сетке взяла Анастасия Могилевская – и это был не просто матч, а история про умение не отпускать обиду и превращать поражение в топливо для победы. Реванш над Ниной Нетребиной, которой Анастасия уступила на Кубке России, получился по-настоящему кинематографичным. Третий гейм, счёт 12:12 – в такие секунды даже воздух будто становится тяжелее. Но именно в этой точке Могилевская не дрогнула: нашла в себе силы сделать тот самый рывок, который и решил исход встречи. Итог – 3:1 (11:5, 8:11, 14:12, 11:2). А бронза Таисии Иноземцевой стала ещё одним штрихом к портрету сильной волгоградской школы – стабильность здесь не случайность, а норма.

В мужской сетке Григорий Гончаров доказал, что уверенность – это не отсутствие напряжения, а умение его контролировать. Первые два гейма (11:8, 11:6) выглядели как заявка на досрочную победу, но спорт редко бывает предсказуем: Михаил Уколов отыграл сет (7:11) и вернул интригу. В такие моменты и проверяется настоящий класс – и Гончаров его подтвердил. Четвёртый гейм стал его монологом на площадке: 11:6, и золото у Волгограда. А бронза Ивана Боканхеля – это уже взгляд в будущее: эксперты называют его одной из самых перспективных находок турнира.



Как сообщает комитет физической культуры и спорта Волгоградской области, результаты чемпионата ЮФО‑2026 – это весомый вклад в спортивную репутацию региона. Но за этими официальными словами – совсем не сухая статистика. За ними – часы тренировок, нервы в решающих розыгрышах и воля, которая не ломается даже при счёте 12:12.

Волгоградский сквош сейчас говорит на языке побед – и делает это громко.

Александр Веселовский
Фото: Облспорткомитет

 

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