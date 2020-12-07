В Волгограде дезинфицируют лицей после вспышки загадочного вируса

Общество 07.12.2020 13:07
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07.12.2020 13:07
Занятия в МОУ "Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда", где произошла вспышка энтеровирусной инфекции, в ближайшие два дня проводиться не будут. Как стало известно ИА "Высота 102" от источника из педагогического коллектива, в помещениях, где находились ученики начальной школы, идет дезинфекция для устранения возможных очагов групповой заболеваемости, а также дополнительные исследования на наличие инфекции.
Кроме того, есть информация, что за несколько дней до массового инфицирования, приблизительно в период с 23 ноября по 2 декабря, в лицее были зафиксированы единичные случаи заболеваний с аналогичными симптомами среди педсостава и учеников.
Как пишут родители в чатах, с соблюдением санитарно-гигиенических норм в школе давно были проблемы. Мама одного ученика начальной школы рассказала, что контроль за мытьем рук в учебном заведении недостаточен. Зачастую дети либо просто обрабатывают руки антисептиком, либо ополаскивают их водой без мыла. "Из-за того, что перемены короткие, всего 20 минут, дети сломя голову бегут в столовую, просто не успевая как следует вымыть руки. Ну и вот эта привычка детей угощать друг друга жвачками, чупа-чупсами… Пожевал - передай другому - это, конечно еще один источник угрозы. Давно нужно запретить приносить все это в школу", - поясняет женщина.
По версии родителей, высказываемой в родительских чатах, причиной вспышки стала болезнь "грязных рук" - так называемый норовирус. Это одна из самых быстро распространяющихся энтеровирусных инфекций, которая имеет короткий период клинической картины и быстро проходит.
Как сообщалось ранее, о недомогании воспитанников МОУ "Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда" стало известно на прошлой неделе.
В облздраве сообщили, что в медучреждение поступило 22 вызова на дом участкового педиатра от родителей лицеистов. Два ребенка госпитализированы в инфекционное отделение Волгоградской областной детской клинической больницы. По последним данным, клиническая картина течения заболевания и распространения инфекции соответствовала энтеровирусной или ротавирусной инфекции, однако окончательные выводы специалистами еще не сделаны.
В мэрии Волгограда уточнили, что за день до вспышки на занятиях в школе присутствовало 1073 ученика, из них 435 - воспитанники младших классов с 1 по 4-ый. На следующий день на занятия в лицей 22 ученика не пришли по причине плохого самочувствия, еще 25 – по иным причинам.
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