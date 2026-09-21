Шесть поездов запустят через Волгоград из-за ЧП под Ростовом





Корректировки в расписании движения некоторых поездов продолжат действовать и сегодня, 21 сентября, в связи с происшествием в Ростовской области. Как сообщили в ФПК, из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги ряд поездов проследует измененным маршрутом в обход барьерного места.





В частности, через станции Волгоград – Морозовская – Лихая – Батайск с выходом на основной маршрут на станции Тихорецкая проследуют поезда:





№363 Челябинск – Сириус

(отправлением 19 сентября)





№491 Казань – Адлер

(отправлением 20 сентября)





№127 Красноярск – Адлер

(отправлением 18 сентября).





Через станции Тихорецкая – Батайск – Лихая – Морозовская с выходом на основной маршрут на станции Волгоград проследуют поезда:





№354 Сириус – Пермь

(отправлением 20 сентября)





№462 Адлер – Уфа

(отправлением 20 сентября)





№510 Новороссийск – Казань

(отправлением 21 сентября).





Напомним, в результате схода вагонов в Ростовской области пути и контактная сеть получили повреждения. Причины инцидента устанавливают правоохранительные органы.



