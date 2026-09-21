Шесть поездов запустят через Волгоград из-за ЧП под Ростовом

Общество 21.09.2026 09:42
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21.09.2026 09:42
Корректировки в расписании движения некоторых поездов продолжат действовать и сегодня, 21 сентября, в связи с происшествием в Ростовской области. Как сообщили в ФПК, из-за схода вагонов грузового поезда на перегоне Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги ряд поездов проследует измененным маршрутом в обход барьерного места.
В частности, через станции Волгоград – Морозовская – Лихая – Батайск с выходом на основной маршрут на станции Тихорецкая проследуют поезда:
№363 Челябинск – Сириус
(отправлением 19 сентября)
№491 Казань – Адлер
(отправлением 20 сентября)
№127 Красноярск – Адлер
(отправлением 18 сентября).
Через станции Тихорецкая – Батайск – Лихая – Морозовская с выходом на основной маршрут на станции Волгоград проследуют поезда:
№354 Сириус – Пермь
(отправлением 20 сентября)
№462 Адлер – Уфа
(отправлением 20 сентября)
№510 Новороссийск – Казань
(отправлением 21 сентября).
Напомним, в результате схода вагонов в Ростовской области пути и контактная сеть получили повреждения. Причины инцидента устанавливают правоохранительные органы.
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